Θύρα 7: Το συγκινητικό μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την 43η μαύρη επέτειο

Σαν σήμερα (8 Φεβρουαρίου του 1981) πριν από 43 χρόνια, 21 ψυχές χάθηκαν στη Θύρα 7 μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν ξέχασε τα θύματα της Θύρας 7 και με αφορμή την 43η μαύρη επέτειο ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

Νωρίς το πρωί πόσταρε μία συγκινητική φωτογραφία, που έγραφε πάνω “Θύρα 7, 8.2.81, Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!”, συνοδεύοντάς την με την εξής λεζάντα στα αγγλικά: “Για πάντα στις καρδιές μας”.

🙏🏽 8/2/1981



🌹 ~ You will remain in our hearts forever. ~#NeverForgotten #NeverForgotten1981 #OlympiacosBC pic.twitter.com/TCVOpiGQfT