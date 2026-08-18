Τικνιζιάν: Πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και όσο ψηλότερα γίνεται στο Europa League

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα είναι ο Ναΐρ Τικνιζιάν, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο διεθνής Αρμένιος αποτελούσε εδώ και καιρό μετεγγραφικό στόχο του Ολυμπιακού και τελικά φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να προσθέτει στο ρόστερ του ακόμη μία επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο Τικνιζιάν έθεσε υψηλούς στόχους, δηλαδή κατάκτηση της Super League αλλά και μια καλή πορεία στο Europa League.

Ο Αρμένιος μπακ αρχικά αναφέρθηκε στα συναισθήματα του για την μετεγγραφή του: «Αισθάνομαι καταπληκτικά. Η μετεγγραφή στον Ολυμπιακό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμένα. Πριν από ένα χρόνο ήρθα στον καλύτερο σύλλογο της Σερβίας και σήμερα βρίσκομαι στον καλύτερο σύλλογο της Ελλάδας. Σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης, θα έλεγα. Δύο χρόνια πριν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League που ήταν μεγάλη επίτευγμα τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το σύλλογο γενικά. Και φυσικά, όταν έρχεσαι σε μια ομάδα σαν αυτή, πρέπει να αντεπεξέρχεσαι σε όλες τις προσδοκίες, στις προσδοκίες των φιλάθλων, της διοίκησης. Τώρα δε θέλω να μιλήσω πολύ για το τι θα κάνω εδώ. Θέλω απλά να δείχνω τις ικανότητές μου στο γήπεδο και να είμαι χρήσιμος για την ομάδα”.

Ο ίδιος γνώριζε τον Ολυμπιακό και όπως αποκαλύπτει ζήτησε από κάποιους την άποψή τους για την ομάδα όταν έμαθε το ενδιαφέρον των ερυθρολεύκων: “Όλοι γνωρίζουν τον Ολυμπιακό στη Σερβία. Ο Ερυθρός Αστέρας και ο Ολυμπιακός έχουν μια ισχυρή, αδερφική σχέση. Πριν έρθω στον Ολυμπιακό μίλησα στον Μάρκο Αρναούτοβιτς και στους πρώην συμπαίκτες μου στον Ερυθρό Αστέρα και όλοι με μια φωνή έλεγαν ότι είναι καταπληκτική επιλογή, σπουδαίος σύλλογος, ωραίο μέρος και ωραία πόλη. Δεν άκουσα κανένα αρνητικό σχόλιο από κανέναν, όλοι έλεγαν μόνο καλά λόγια για αυτόν τον σύλλογο”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στο παιχνίδι του τόνισε: “Θα περιέγραφα τον εαυτό μου με τον εξής τρόπο: Είμαι πάντα αποφασισμένος να κερδίσω, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο με τον οποίο παίζουμε. Πάντα προσπαθώ να δίνω το μέγιστο. Ξέρω ότι το δυνατό μου στοιχείο είναι η κίνησή μου. Είμαι συνεχώς προσηλωμένος στην αντίπαλη εστία, παρόλο που παίζω στη θέση του αριστερού μπακ. Πάντα προσπαθώ να είμαι ενεργός στο γήπεδο και αυτή η ενεργητικότητα είναι χρήσιμη για την ομάδα. Και ελπίζω να διατηρήσω αυτήν την τάση και εδώ.

Αν ερχόμουν από άλλη ομάδα και όχι από τον Ερυθρό Αστέρα, μάλλον δε θα ήμουν έτοιμος για αυτήν την πίεση και τις προσδοκίες όλων που έχουν σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Αλλά επειδή ήρθα από ένα μέρος που επίσης έχει πίεση, που έχει φιλάθλους σε κάθε παιχνίδι, που έχουν απαιτήσεις από σένα σε κάθε παιχνίδι, νομίζω πως είμαι έτοιμος και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά πού βρίσκομαι. Για αυτό, θέλω να περάσω από τα λόγια στην πράξη. Εύχομαι να κερδίσουμε τον τίτλο αυτή τη χρονιά και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά στο Europa League”..

Τέλος, ο Τικνιζιάν έστειλε ένα μήνυμα προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τη στήριξη που βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Instagram. Είναι πολύ ευχάριστο για εμένα ότι ο κόσμος με καλωσορίζει με αυτά τα θετικά συναισθήματα. Αυτό μου δίνει έξτρα κίνητρο να καταλαβαίνω ότι έχω έρθει στο σωστό μέρος. Όπως είπα προηγουμένως, δε θέλω να μιλάω πολύ, αλλά θέλω να αρχίσω να δείχνω πράγματα στο γήπεδο”.