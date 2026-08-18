Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ναΐρ Τικνιζάν – Οι πρώτες του στιγμές στα ερυθρόλευκα

Επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ναΐρ Τικνιζάν – Οι πρώτες του στιγμές στα ερυθρόλευκα
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Νέα μετεγγραφή από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζάν και να ενισχύονται στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους.

Ο 27χρονος Αρμένιος αριστερός μπακ έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό

Το deal ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα για τον 27χρονο μπακ “έκλεισε” στα 5 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμη 2 σε μορφή μπόνους. Παράλληλα, ο Τικνιζιάν θα υπογράψει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια, με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Τικνιζιάν έχει γεννηθεί στην Αγία Πετρούπολη, έπαιξε στις “μικρές” εθνικές ομάδες της Ρωσίας, ενώ σε επίπεδο Ανδρών επέλεξε την Αρμενία με την οποία έχει 30 εμφανίσεις και 1 γκολ. Ο Ερυθρός Αστέρας τον απέκτησε πέρσι από τη Λοκομοτίβ Μόσχας για 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 47 εμφανίσεις, 1 γκολ και 7 ασίστ. Φέτος είχε ήδη καταγράψει επτά συμμετοχές με την ομάδα του Βελιγραδίου.

H ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ, Ναΐρ Τικνιζάν (Nair Tiknizyan).

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαΐου 1999 και προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο από το καλοκαίρι του 2025 έκανε 54 συμμετοχές, εκ των οποίων τις επτά την τρέχουσα σεζόν.

Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός έχει παίξει ακόμη σε Lokomotiv Moscow (122 συμμετοχές), CSKA Moscow (43 συμμετοχές) και Avangard Kursk.

Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Αρμενίας σε 31 αγώνες, ενώ ήταν διεθνής με τις ομάδες U19, U20 και U21 της εθνικής Ρωσίας.

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