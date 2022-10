Ο Κέιλεμπ Μάρτιν και ο Κρίστιαν Κολόκο “χάλασαν” το παιχνίδι των Μαϊάμι Χιτ με τους Τορόντο Ράπτορς στο NBA, με τον καυγά τους για ένα… ριμπάουντ στο ματς.

Ο Μάρτινς έσπρωξε τον Κολόκο μέχρι τους θεατές στις κερκίδες και τιμωρήθηκε από το NBA με αποκλεισμό ενός αγώνα, ενώ ο Rookie των Τορόντο Ράπτορς θα πληρώσει 15.000 δολάρια πρόστιμο για το ξεκίνημα της φάσης.

Μία αγωνιστική εκτός θα μείνει όμως και ο Νίκολα Γιόβιτς για τους Χιτ, αφού έφυγε από τον πάγκο για να τρέξει στο σημείο που βρισκόταν οι δύο παίκτες, κάτι που απαγορεύεται από τους κανονισμούς.

Miami’s Nikola Jovic has also been suspended one game for leaving the bench area during the altercation. The NBA fined Toronto’s rookie center Christian Koloko for $15,000 for grabbing Martin during the altercation. https://t.co/wdVjUYlIlz