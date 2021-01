Τιμωρήθηκε ο Μέσι για την αποβολή στο Super Cup (video)

Ο Λέο Μέσι αποβλήθηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον τελικό του Super Cup Ισπανίας και πλέον ανακοινώθηκε και η τιμωρία του.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα μείνει εκτός για δύο αγωνιστικές, εξαιτίας του χτυπήματος εκτός φάσης σε αντίπαλο και η Μπαρτσελόνα θα τον στερηθεί για τα παιχνίδια με την Κορνεγιά στο Κύπελλο και την Έλτσε στο πρωτάθλημα.

Η ποινή των 2 αγωνιστικών στο Μέσι επιβλήθηκε διότι ο διαιτητής Χεσούς Χιλ Μανθάνο έγραψε στο φύλλο αγώνα ότι ο Μέσι «χτύπησε αντίπαλό του με το χέρι χρησιμοποιώντας υπέρμετρη δύναμη».

