Το BBC αποκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο Misstiano Penaldo και προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να πετύχει γκολ στο Euro 2024 ούτε με πέναλτι, με το BBC να τον χαρακτηρίζει Misstiano Penaldo, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για την Πορτογαλία στην παράταση με τη Σλοβενία για το Euro 2024, ωστόσο ο Γιαν Όμπακ του στέρησε το γκολ με μία τρομερή επέμβαση.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετά το χαμένο πέναλτι έβαλε τα κλάματα, ωστόσο το BBC δεν συγκινήθηκε…

Το αντίθετο, μάλιστα, αφού φρόντισε να τον “πικάρει” με μια ατάκα που προκάλεσε σάλο στα social media. Συγκεκριμένα όταν έδειξε σε επανάληψη το πέναλτι έβαλε τη λεζάντα “Misstiano Penaldo”.

Wait… BBC really did this to Ronaldo???



This is distasteful. pic.twitter.com/9RvUGo1YEN