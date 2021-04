To ESPN δεν συγχώρησε το λάθος του Πολ Πιρς και τον απέλυσε, μετά το βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο instagram την περασμένη Παρασκευή και τον έδειχνε να καπνίζει ένα τσιγάρο που μοιάζει με μαριχουάνα και να είναι περιτριγυρισμένος από σέξι ημίγυμνες γυναίκες.

Το αμερικανικό δίχτυο τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες τον θρύλο του NBA, μετά το instagram Live με στρίπερς.

Paul Pierce out of his damn mind on IG Live pic.twitter.com/AhGXnM6l2m