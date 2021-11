Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματάει να κατακτάει τη μία ατομική διάκριση μετά την άλλη. Ο κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ είναι ο αθλητής της χρονιάς, σύμφωνα με το GQ.

Το διάσημο αμερικανικό περιοδικό επέλεξε ως αθλητή της χρονιάς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή του ΝΒΑ μετά από πενήντα χρόνια.

Το GQ παρουσίασε την ετήσια λίστα με τους άνδρες της χρονιάς, ξεχωρίζοντας τον Έλληνα φόργουορντ στον αθλητικό τομέα.

“Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλει να είναι το πρόσωπο του ΝΒΑ, αλλά πιθανότατα δεν μπορεί να το αποτρέψει. Κι αυτό χάρη στην ιστορία ζωής του, που εμπνέει τους πάντες, την απαράμιλλη αποφασιστικότητα που παρουσιάζει σε επίπεδο ανταγωνισμού, το υπερφυσικό χάρισμά του, και τις εμφανίσεις που προκάλεσαν δέος στα NBA Playoffs του 2021”, αναφέρει το GQ.

Introducing #GQMOTY 2021: musician of the year @LilNasX, athlete of the year @Giannis_An34, and superhero of the year @TomHolland1996 https://t.co/YZuUpUzofm pic.twitter.com/Z1MWo5sq6i