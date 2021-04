H Formula 1 πηγαίνει στην Φλόριντα. Είναι επίσημη η είσοδος της ολοκαίνουριας πίστας του Grand Prix του Μαϊάμι στο αγωνιστικό καλεντάρι.

Έπεσαν οι υπογραφές. Μετά και από επίσημη ενημέρωση της Formula 1, το Μαϊάμι θα γίνει μέρος του προγράμματός του παγκόσμιου πρωταθλήματος, και μάλιστα από το 2022. Η ακριβής ημερομηνία του δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Two signatures, 10 years of racing in Miami ✍️



Tom Garfinkel, Managing Partner of the new Miami Grand Prix, and Stefano Domenicali, CEO of Formula 1 make it official!#MiamiGP #F1 @f1miami pic.twitter.com/sC1w43kp7J