Το NBA αποκάλυψε το γήπεδο με video LED που θα φιλοξενήσει το All Star Game του 2024

Η ώρα για το ΝΒΑ All Star Game του 2024 πλησιάζει και οι διοργανωτές αποκάλυψαν το νέο εντυπωσιακό γήπεδο που έχει δημιουργηθεί για να φιλοξενήσει τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος, με πρώτο από όλους, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Αντετοκούνμπο από την Ανατολή και η ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς από τη Δύση θα “μονομαχήσουν” στο ΝΒΑ All Star Game του 2024 πάνω σε ένα ανεπανάληπτο παρκέ, το οποίο και θα φωτίζεται από LED, προσφέροντας ένα απίθανο θέαμα.

Πιο συγκεκριμένα, το NBA έδωσε μία πρώτη… γεύση με video στα social media, ενώ ενημέρωσε σχετικά για τα εξής: “Το NBA αποκάλυψε σήμερα το υπερσύγχρονο γήπεδο με βίντεο LED, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ASB GlassFloor, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις εκδηλώσεις του NBA All-Star 2024 που θα πραγματοποιηθούν στο Lucas Oil Stadium, το οποίο περιλαμβάνει το Ruffles NBA All-Star Game Celebrity (16 Φεβρουαρίου) και το State Farm All-Star Saturday Night (17 Φεβρουαρίου), που αποτελείται από το Kia Skills Challenge και το STARRY 3-Point Contest, «Stephen vs. Sabrina», το πρώτο NBA εναντίον WNBA 3-Point Challenge και AT&T Slam Dunk.

Το υψηλής απόδοσης, καθηλωτικό αθλητικό δάπεδο έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την εμπειρία των θαυμαστών στην αρένα και στη μετάδοση μέσω των διαδραστικών του οθονών. Κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης, τα οπτικά εφέ που εμφανίζονται στο γήπεδο θα περιλαμβάνουν τα εξής:

NBA UNVEILS STATE-OF-THE-ART LED COURT FOR ALL-STAR 2024 EVENTS TAKING PLACE AT LUCAS OIL STADIUM



The NBA today unveiled the state-of-the-art full video LED court that will be used for #NBAAllStar 2024 events taking place at Lucas Oil Stadium, which include the #RufflesCelebGame… pic.twitter.com/JzOLmFbgaK