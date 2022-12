Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει σήμερα (06/12) γενέθλια και το NBA ανέβασε ένα φοβερό video στα social media για να ευχηθεί στο καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος.

Στα 28 του χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει τη 10η σεζόν του στο NBA και η κορυφαία λίγκα του παγκόσμιου μπάσκετ, συγκέντρωσε φωτογραφίες από κάθε χρονιά, δείχνοντας την εξέλιξή του.

Ο “Greek Freak” αποκτήθηκε… παιδάκι από τους Μιλγουόκι Μπακς, στα 18 του χρόνια και πλέον, ως 28χρονος έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα, σε μία αδιανόητη καριέρα για έναν… νεαρό από τα Σεπόλια.

Happy 28th Birthday, Giannis! 🎂



Check out his changing looks through the years 👀 #NBAStyle #NBAFits pic.twitter.com/6xmVp6qwXJ