Το NBA παραδέχθηκε την παράβαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρωταγωνιστής στο φινάλε του αγώνα Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς, με τη φοβερή τάπα του να ακολουθεί όμως και παράβαση, όπως παραδέχθηκε και το NBA.

Στο “Last 2 minute report” του NBA, αναφέρεται ότι υπήρξε λάθος διαιτητική απόφαση στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάτησε εκτός γηπέδου μετά την τάπα του στον Σενγκούν.

Ως εκ τούτου, η μπάλα θα έπρεπε να δοθεί στους φιλοξενούμενους για την τελευταία επίθεση του αγώνα, πριν ο Λίλαρντ πετύχει το νικητήριο καλάθι για τα “ελάφια”.

