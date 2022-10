Το TMZ βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο μέσα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, τον… λάδωσε παραπάνω από καλά και απέκτησε το βίντεο με την μπουνιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ.

Το TMZ είχε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία, δίνοντας στη δημοσιότητα το βίντεο με την μπουνιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον συμπαίκτη του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Τζόρνταν Πουλ.

Όπως μάλιστα υποστηρίζει το «Ballsack Sports» στο twitter, το αμερικανικό δίκτυο προσέγγισε έναν εκ των ανθρώπων που χειρίζονται τα video στις προπονήσεις των Γουόριορς και τον… έπεισε για να του δώσει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, δίνοντας του 2,6 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, το όνομα του ανθρώπου που έκανε την… διαρροή και “τσέπωσε” το συγκεκριμένο ποσό, δεν έγινε γνωστό.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G