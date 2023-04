Ο Αμπέλ Ερνάντες έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με παρουσία και στην Ευρώπη, αλλά πλέον αγωνίζεται στην Πενιαρόλ στην πατρίδα του και κόντρα στην Πλάζα Κολόνια πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς.

Μετά από μία μεγάλη καριέρα στην Παλέρμο και τη Χαλ επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά και τις Ιντερνασιονάλ και Φλουμινένσε στη Βραζιλία, ο 32χρονος Ερνάντες ξεχωρίζει ξανά στην Ουρουγουάη, με το γκολ του κόντρα στην Πλάζα Κολόνια να γίνεται viral.

Με το σκορ στο 1-1 και το ματς στο 97ο λεπτό, ο διεθνής Ουρουγουανός επιθετικός έπιασε ένα απίθανο “ψαλιδάκι” και έστειλε την μπάλα στο “γάμα” της απέναντι εστίας, για ένα… buzzer beater νίκης για την ομάδα του.

