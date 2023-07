Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε να νικήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-2 σετ στον τελικό του Wimbledon και να σηκώσει το δεύτερο Grand Slam τίτλο του, σε ηλικία μόλις 20 ετών.

Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν μπόρεσε, φυσικά, να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του μετά την ιστορική νίκη του επί του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Wimbledon.

Τρελαμένος ο Ισπανός τενίστας, ανέβηκε στο box του για να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα του το τρόπαιο.

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99