Η Εθνική Ελλάδας αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket 2022 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να στηρίξει τους διεθνείς, ζητώντας τους να.. κρατήσουν το κεφάλι ψηλά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται με την Εθνική ομάδα Davis Cup στην Τυνησία και -βλέποντας τα δάκρυα των παικτών της Εθνικής μπάσκετ, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στους “8” του Eurobasket 2022– θέλησε να στείλει μήνυμα στήριξης στους παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πόσταρε ένα βίντεο όπου ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει ξεσπάσει σε κλάματα και έγραψε: “Θα το πάρουμε παιδιά. Ψηλά το κεφάλι. Πίστη στην καρδιά. Υπερηφάνεια”, ενώ χρησιμοποίησε το hashtag #NoRetreatNoSurrender (ηλαδή, όχι οπισθοχώρηση, όχι παράδοση).

We are going to get it boys! Chin up. Faith in the heart. Moving on proud and tall. #NoRetreatNoSurrender 🇬🇷 https://t.co/RxfeFbNtq2