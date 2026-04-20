Το NBA ανακοίνωσε τους φιναλίστ για τα βραβεία της σεζόν: Χωρίς Ντόντσιτς η τριάδα για το MVP

Γιόκιτς, Αλεξάντερ και Γουεμπανιάμα οι υποψήφιοι για το MVP της regular season
Ο Γουεμπανιάμα
Ο Γουεμπανιάμα με τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς/ Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

Το NBA τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/04/26) ανακοίνωσε τους τρεις φιναλίστ για κάθε κατηγορία βραβείων της κανονικής περιόδου της σεζόν με τον Λούκα Ντόντσιτς να μην είναι στους υποψήφιους για το MVP.

Οι Νίκολα Γιόκιτς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα και Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου της σεζόν στο NBA με τον Λούκα Ντόντσιτς να μην είναι στην τελική τριάδα και να αναμένεται η αντίδρασή του.

Ο Γουεμπανιάμα πέρα από το MVP είναι υποψήφιος και για το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς, εκεί όπου αντιμετωπίζει τους Τσετ Χόλμγκρεν και Άουσαρ Τόμπσον.

Οι φιναλίστ των βραβείων της σεζόν

MVP

  • Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)
  • Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)
  • Βικτόρ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Αμυντικός της χρονιάς

  • Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)
  • Άουσαρ Τόμπσον (Ντιρόιτ Πίστονς)
  • Βικτόρ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Clutch παίκτης της χρονιάς

  • Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)
  • Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)
  • Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ Νάγκετς)

Ο πιο βελτιωμένος παίκτης

  • Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ (Ατλάντα Χοκς)
  • Ντένι Αβντίγια (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς)
  • Τζέιλεν Ντούρεν (Ντιτρόιτ Πίστονς)

Έκτος παίκτης της χρονιάς

  • Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ (Ντένβερ Νάγκετς)
  • Χάιμε Χακές (Μαϊάμι Χιτ)
  • Κέλντον Τζόνσον (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Rookie της χρονιάς

  • Βι Τζέι Έτζκομπ (Φιλαδέλφεια 76ερς)
  • Κούπερ Φλαγκ (Ντάλας Μάβερικς)
  • Κον Κνούπελ (Σάρλοτ Χόρνετς)

Προπονητής της χρονιάς

  • Τζέι Μπι Μπίκερσταφ (Ντιτρόιτ Πίστονς)
  • Μιτς Τζόνσον (Σαν Αντόνιο Σπερς)
  • Τζο Μαζούλα (Μπόστον Σέλτικς)
Αθλητικά
