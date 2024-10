Το ΝΒΑ απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στους αθλητές κατά τη διάρκεια των αγώνων

Η πολιτική του θα ακολουθήσει το ΝΒΑ αφαιρεί από τα χέρι των αθλητών τη χρήση κινητών τηλεφώνων, από τη στιγμή του τζάμπολ μέχρι και τη λήξη του ματς.

Video και φωτογραφίες για τα social media, αλλά και κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός γηπέδου, πλέον παίρνουν ένα μεγάλα “Χ”. Το ΝΒΑ πήρε την απόφαση να αφαιρέσει από τους αθλητές των ομάδων την πρόσβαρη στα κινητά τους τηλέφωνα, κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Βασικότερος λόγος για αυτή την απόφαση, η οποία πάρθηκε μετά από συμφωνία του πρωταθλήματος και της ένωσης παικτών, φαίνεται πως αφορά με τη συγκέντρωση των αθλητών κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.

BREAKING: The NBA is creating a policy where players are not allowed to use their phone from tipoff to the end of the game, per @IanBegley pic.twitter.com/OWjNIgyw0c