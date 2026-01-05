Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA Masters τον Ιούνιο στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, από τις 29 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου, θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα «2026 ILCA Masters World Championships», το οποίο θα γίνει σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία.

Στην Ελλάδα αναμένονται αποστολές από 40 και πλέον χώρες με 400 αθλητές, κριτές, συνοδούς και προπονητές, οι οποίοι και θα απολαύσουν την φιλοξενία της πόλης του Αλίμου, αλλά και θα διαγωνιστούν στη θάλασσα προσφέροντας για άλλη μια φορά ένα υπερθέαμα.

Για τον ΝΟΚ το «ILCA Masters» θα είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας που θα διοργανώσει, μετά τα δύο ευρωπαϊκά που φιλοξένησε το 2019 (Open Laser Radial νέων) και το 2024 (Ilca Senior). Υπενθυμίζουμε ότι το 2027 έρχεται στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ, στην πάντα φιλόξενη Νέα Μαρίνα Αλίμου, και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA U21.

Η επισημοποίηση της ανάθεσης έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου με την διεθνή κλάση να ανακοινώνει επίσημα ότι το Καλαμάκι θα διοργανώσει το «2026 ILCA Masters World Championships».

Σημαντικό ρόλο, στην σχεδόν άμεση ανάθεση του πρωταθλήματος στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου, έπαιξε το γεγονός της απόλυτα επιτυχημένης διοργάνωσης από τον ΝΟΚ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ILCA 2024, που αποτέλεσε και διοργάνωση Ολυμπιακής πρόκρισης.