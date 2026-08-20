Το πρώτο μήνυμα του Κέντρικ Ναν μετά το χειρουργείο

Ο Κέντρικ Ναν στάθηκε άτυχος πριν το ξεκίνημα της νέας σεζόν, μιας και τραυματίστηκε στις ατομικές προπονήσεις που κάνει στις ΗΠΑ, λίγο πριν ξεκινήσει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για σχεδόν 2 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, αλλά και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Κέντρικ Ναν να αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στις αρχές Οκτωβρίου.

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Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έστειλε, μάλιστα,το πρώτο του μήνυμα μέσω του λογαριασμού του στο Instagram μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε.

“Η μηχανή χρειάστηκε ένα update. Μια καλύτερη έκδοση φορτώνει. Το σχέδιο του Θεού! Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει», έγραψε ο Κέντρικ Ναν.