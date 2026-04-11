Το σενάριο συνάντησης Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη της Ζαλγκίρις και τη δική του ήττα στην 37η αγωνιστική της Euroleague είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί στα πλέι ιν της διοργάνωσης, κάτι που φέρνει ένα πιθανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο προσκήνιο για τα πλέι οφ.

Υπάρχουν ακόμα ελπίδες για τον Παναθηναϊκό να πετύχει απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, όμως θα χρειστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να έχει εξασφαλίσει ότι θα είναι ή πρώτος ή δεύτερος μετά την ολοκλήρωση της regular season.

Ο Ολυμπιακός αν κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο στην 28η αγωνιστική θα είναι σίγουρα πρώτος. Αν ηττηθεί η πρώτη θέση θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της Βαλένθια. Αυτό σημαίνει ότι θα βρει αντίπαλο στα πλέι οφ από τα πλέι ιν, δηλαδή από τις ομάδες που είναι από την 7η μέχρι τη 10η θέση.

Και αυτός είναι ο λόγος που ο Παναθηναϊκός είναι πιθανό να βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού στα πλέι οφ. Αν οι πράσινοι τερματίσουν στην 7η ή στην 8η θέση θα έχουν δύο ευκαιρίες για την πρόκριση. Ως 7οι θα έχουν δύο ευκαιρίες με πλεονέκτημα έδρας να προκριθούν στα πλέι οφ της Euroleague.

Ενώ ως 8οι ο δρόμος δυσκολεύει, καθώς θα παίξουν εκτός έδρας με την ομάδα που θα τερματίσει 7η και αν κερδίσουν θα αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ομάδα της κατάταξης (Βαλένθια ή Ολυμπιακός).

Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί στο παιχνίδι του 7ου με τον 8ο θα αντιμετωπίσει το νικητή του 9-10 και εκεί είναι που φουντώνει για τα καλά το σενάριο εμφυλίου, καθώς αν προκριθεί ως 8ος στα πλέι οφ εκτός απροόπτου θα κοντραριστεί σε σειρά πέντε αγώνων (3 νικών) με τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που αυτός τερματίσει πρώτος.