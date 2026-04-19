Το video του Παναθηναϊκού για τον ασταμάτητο Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη “μάχη” με τη Μονακό στα play in της Euroleague, έχοντας τον Κέντρικ Ναν σε εξαιρετική φόρμα, όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με την Εφές Αναντολού.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκ των κορυφαίων του αγώνα στο Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού και τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολές), 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, γεγονός που έφερε και την… αποθέωσή του από τους “πράσινους”.

Με ένα νέο video στα social media, ο Παναθηναϊκός ανέδειξε τη φοβερή εμφάνιση του Αμερικανού γκαρντ κόντρα στην τουρκική ομάδα, καταγράφοντας τα highlights του από το Telekom Center Athens.





A closer look at our @EuroLeague Regular Season’s Top Scorer, @nunnbetter_ , and another elite performance that powered us through another game.



Watch every bucket and every highlight exclusively on CLUB 1908:… pic.twitter.com/en0HyURQvX — Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 19, 2026

Ο Ναν ήταν και φέτος από τους πρώτους σκόρερ της Euroleague.