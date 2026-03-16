Ο Παναθηναϊκός έσπασε ρεκόρ 18,5 ετών με 25/25 βολές κόντρα στην ΑΕΚ, ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε τους 1.000 πόντους

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 103-78 επί της ΑΕΚ στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της GBL, βάζοντας τέλος στην όποια συζήτηση είχε προκύψει περί δεύτερης θέσης στη βαθμολογία.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ συνοδεύτηκε από μία επίδοση που είχε ιστορική προέκταση καθώς οι «πράσινοι» είχαν 25/25 βολές, ενώ γίνεται και αναφορά στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έκανε ρεκόρ στη GBL και παράλληλα έσπασε το φράγματα των 1.000 πόντων

Όπως αναφέρει η ενημέρωση του ΕΣΑΚΕ, συμμετοχή σε αυτό το 25/25 του ντέρμπι, από το σημείο των βολών, είχαν: Μήτογλου 6/6, Όσμαν 4/4, Σλούκας 4/4, Χέιζ-Ντέιβις 3/3, Ναν 3/3, Γκραντ 2/2, Φαρίντ 2/2, Ρογκαβόπουλος 1/1.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση των 1.146 αγώνων του Παναθηναϊκού στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος αφού η προηγούμενη καλύτερη, συμπωματικά και πάλι κόντρα στην ΑΕΚ, ήταν εκείνη των 17/17 που είχε σε ματς της 13ης Δεκεμβρίου 2025 (ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 63-101). Με λίγα λόγια, οι «πράσινοι» μέτρησαν 42/42 βολές στα δύο ντέρμπι με την «Ένωση» και έσπασαν εις διπλούν το ιστορικό ρεκόρ τους αφού πριν από το παιχνίδι του πρώτου γύρου, η κορυφαία επίδοση τους ήταν εκείνη της 19ης Φεβρουαρίου 2011 όταν μέτρησαν 14/14 σε ματς στην Καβάλα.

Η επίδοση των 25/25 βολών είναι η κορυφαία των τελευταίων 18,5 χρόνων αφού για να βρούμε την προηγούμενη καλύτερη θα πρέπει να γυρίσουμε στις 21 Οκτωβρίου 2007, όταν ο Πανελλήνιος είχε 28/28. Αυτή που είχε ο Παναθηναϊκός κατατάσσεται στην πρώτη τετράδα της ιστορικής λίστας της Stoiximan GBL καθώς πέραν εκείνης του Πανελληνίου, 25/25 είχε ο ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολύμπια Λάρισα για την περίοδο 2006-07 ενώ το ρεκόρ κρατάει από την περίοδο 1992-93 ο Ολυμπιακός που είχε 37/37 βολές στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη.

Ρεκόρ καριέρας και ο Ναν έσπασε το φράγμα των 1.000 πόντων

Χρειαζόταν 21 πόντους και σημείωσε 28. Ο Κέντρικ Ναν έφτασε σε διπλό επίτευγμα μέσα από το σημερινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Σημείωσε ρεκόρ καριέρας και παράλληλα έσπασε το φράγματα των 1.000 πόντων στη Stoiximan GBL.

Πιο αναλυτικά…

Οι 28 πόντοι είναι η κορυφαία επίδοση των 68 αγώνων του στο ελληνικό Πρωτάθλημα καθώς είχε 27 στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην περσινή σεζόν και άλλες δύο φορές φέτος (με το Περιστέρι Betsson εκτός και την Καρδίτσα Ιαπωνική εντός έδρας).

Με τους 28 πόντους του, ο Κέντρικ Ναν έγινε ο 25ος στην ιστορία του Παναθηναϊκού στη GBL και ο 9ος ξένος του, που έφτασε και ξεπέρασε τους 1.000.”