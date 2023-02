Τα βραβεία “The Best” της FIFA δεν θα μπορούσαν να μην έχουν αναφορά στον θρυλικό Πελέ. Συγκινητικές στιγμές στο «Salle Pleyel» στο Παρίσι, στην τελετή απονομής.

Κατά την έναρξη των βραβείων “The Best” της FIFA, ήταν η στιγμή που ο Τζάνι Ινφαντίνο έδωσε ένα βραβείο τιμής στη γυναίκα του Πελέ, Μάρσια Αόκι, για να τιμήσουν τον θρυλικό Βραζιλιάνο, που έφυγε από τη ζωή.

Ο πρόεδρος της FIFA έδωσε τελικά το βραβείο στον Ρονάλντο “σ.σ. το φαινόμενο”, για να το παραδώσει στην Μάρσια Αόκι.

«Ο Θεός μας έδωσε τον Πελέ και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες γι’ αυτό», ανέφερε η σύζυγος του Πελέ, συγκινημένη με το αφιέρωμα στον Βραζιλιάνο θρύλο, που προβλήθηκε πριν παραλάβει το βραβείο.

Αμέσως μετά, o Σέου Ζορζ βρέθηκε στη σκηνή και είπε τραγούδησε ένα κομμάτι αφιερωμένο στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, με την Μάρσια Αόκι να μην αντέχει και να βάζει τα κλάματα.

RONALDO FAZ HOMENAGEM AO REI PELÉ NO #FIFATHEBEST Confira na íntegra o discurso do @Ronaldo em homenagem ao Rei Pelé no #FIFATheBest #ronaldotv #ronaldo #pele #eterno #camisa10 #futebol pic.twitter.com/zmNBtOMQtH

O maior jogador da história foi homenageado no evento que premia o melhor jogador da atualidade. Pelé foi lembrado pela Fifa na cerimônia do prêmio The Best desta segunda-feira, 27. pic.twitter.com/YBM3kPovvT