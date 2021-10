Μάχεται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των καταδύσεων, Τομ Ντάλεϊ έχει δηλώσει ομοφυλόφιλος και κάνει… προσπάθεια για την τιμωρία των χωρών που φέρονται με απάνθρωπο τρόπο στους συγκεκριμένους αθλητές.

Ο Τομ Ντάλεϊ τιμήθηκε στα 2021 Attitude Awards και κατά την παραλαβή του βραβείου του, μίλησε για την καμπάνια του. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να φέρουμε την αλλαγή, αντί απλώς να υπογραμμίζουμε ή να ρίχνουμε φως σε αυτά τα πράγματα. Έτσι θέλω να γίνει αποστολή μου και ελπίζω πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου το 2024 να τα έχω καταφέρει, ώστε να μην επιτραπεί στις χώρες που ποινικοποιούν και τιμωρούν διά θανάτου τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, να διαγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες» δήλωσε ο χρυσός Ολυμπιονίκης των καταδύσεων.

Όπως μάλιστα τόνισε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο διαγωνίστηκαν περισσότεροι ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές από οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση στο παρελθόν. «Ωστόσο, δέκα κράτη εξακολουθούν να τιμωρούν τους γκέι με την ποινή του θανάτου, και ακόμα τους επιτρέπεται να διαγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε.

Ο Ντάλεϊ πρόσθεσε ότι αυτά τα κράτη δεν θα έπρεπε να διοργανώνουν διεθνή αθλητικά γεγονότα, ενώ αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022 που θα γίνει στο Κατάρ. «Το Μουντιάλ θα γίνει στο Κατάρ που έχει ακραίους κανόνες κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των γυναικών, και νομίζω ότι θα έπρεπε να φιλοξενείται ένα αθλητικό γεγονός σε μία χώρα που ποινικοποιεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα».

Olympic champion @TomDaley1994 confirms he’ll campaign for countries that carry the death penalty for being gay to be barred from all future Games as he accepts the Attitude Sport Award, supported by @jaguaruk.#AttitudeAwards pic.twitter.com/QtSi5UH2gV