Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του Μπέρναρντ Τόμιτς με τον Ρόμαν Σαφιούλιν, για τα προκριματικά του Australian Open.

Το παιχνίδι δεν πήγαινε καθόλου καλά για τον Τόμιτς, ο οποίος στο δεύτερο σετ είπε στην διαιτητή, Αλφίν Ντα Ρότσα Νοσίντο, πως θεωρεί ότι είναι θετικός στον κορονοϊό. Διαμαρτυρήθηκε, μάλιστα, για απουσία μοριακών τεστ, ενώ δεν δίστασε να βάλει και στοίχημα.

“Είμαι σίγουρος ότι στις επόμενες δύο μέρος θα είμαι θετικός. Θα σε κεράσω δείπνο αν δεν βγω θετικός σε τρεις μέρες. Αλλιώς θα με κεράσεις εσείς. Δεν έχουμε επίσημα μοριακά τεστ”. ανέφερε ο τενίστας, ο οποίος ηττήθηκε με 2-0 (6-1,6-2) από τον Ρώσο αντίπαλό του σε μόλις 57 λεπτά.

