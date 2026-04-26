Τορίνο – Ίντερ 2-2: Γκέλαρε αλλά δεν χάνει τον τίτλο

Τέταρτη σερί ισοπαλία για την Ίντερ στη Serie A, με τους νερατζούρι να φτάνουν, πάντως, πολύ άνετα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η Ιντερ έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει τον τίτλο στη Serie A, προηγήθηκε 2-0 στο Τορίνο της ομώνυμης ομάδας, αλλά χαλάρωσε στο τελευταίο ημίωρο και ισοφαρίστηκε σε 2-2, χωρίς πάντως να απειλείται στην κορυφή.
Τα γκολ των Τιράμ (23΄) και Μπίσεκ (61΄) προδιέγραφαν ένα βράδυ χωρίς άγχος για τους «νερατζούρι», όμως οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύθηκαν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν και «απάντησαν» με τέρματα του Σιμεόνε (70΄) και του Βλάσιτς με πέναλτι (79΄).
Ακόμη κι έτσι, πάντως, η ομάδα του Κριστιάν Κίβου διατηρεί διαφορά δέκα βαθμών από τη δεύτερη Νάπολι (και ενδεχομένως τη Μίλαν, αν η τελευταία νικήσει το βράδυ τη Γιουβέντους), τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, και θα πανηγυρίσει τον τίτλο με νίκη επί της Πάρμα, την ερχόμενη Κυριακή (3/5) στο «Σαν Σίρο».
Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής στη Serie A
Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0
(3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 1-0
(82΄ Ελφέζ)
Μπολόνια-Ρόμα 0-2
(7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)
Βερόνα-Λέτσε 0-0
Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0
Τζένοα-Κόμο 0-2
(10΄ Δουβίκας, 68΄ Ντιαό)
Τορίνο-Ίντερ 2-2
(70΄ Σιμεόνε, 79΄πεν. Βλάσιτς – 23΄ Τιράμ, 61΄ Μπίσεκ)
Μίλαν-Γιουβέντους 21:45
Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04
Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04
Η βαθμολογία (σε 34 αγώνες)
Ίντερ 79 –Champions League–
Νάπολι 69
Μίλαν 66 -33αγ.
Γιουβέντους 63 -33αγ.
Κόμο 61
Ρόμα 61
Αταλάντα 54 -33αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 47 -33αγ.
Σασουόλο 46
Ουντινέζε 43 -33αγ.
Πάρμα 42
Τορίνο 41
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 37
Κάλιαρι 33 -33αγ.
Λέτσε 29
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 19
Πίζα 18