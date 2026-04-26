Τορίνο – Ίντερ 2-2: Γκέλαρε αλλά δεν χάνει τον τίτλο

Τέταρτη σερί ισοπαλία για την Ίντερ στη Serie A, με τους νερατζούρι να φτάνουν, πάντως, πολύ άνετα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ιντερ έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει τον τίτλο στη Serie A, προηγήθηκε 2-0 στο Τορίνο της ομώνυμης ομάδας, αλλά χαλάρωσε στο τελευταίο ημίωρο και ισοφαρίστηκε σε 2-2, χωρίς πάντως να απειλείται στην κορυφή.

Τα γκολ των Τιράμ (23΄) και Μπίσεκ (61΄) προδιέγραφαν ένα βράδυ χωρίς άγχος για τους «νερατζούρι», όμως οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύθηκαν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν και «απάντησαν» με τέρματα του Σιμεόνε (70΄) και του Βλάσιτς με πέναλτι (79΄).

Ακόμη κι έτσι, πάντως, η ομάδα του Κριστιάν Κίβου διατηρεί διαφορά δέκα βαθμών από τη δεύτερη Νάπολι (και ενδεχομένως τη Μίλαν, αν η τελευταία νικήσει το βράδυ τη Γιουβέντους), τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, και θα πανηγυρίσει τον τίτλο με νίκη επί της Πάρμα, την ερχόμενη Κυριακή (3/5) στο «Σαν Σίρο».

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής στη Serie A

Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0

(3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)

Πάρμα-Πίζα 1-0

(82΄ Ελφέζ)

Μπολόνια-Ρόμα 0-2

(7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)

Βερόνα-Λέτσε 0-0

Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0

Τζένοα-Κόμο 0-2

(10΄ Δουβίκας, 68΄ Ντιαό)

Τορίνο-Ίντερ 2-2

(70΄ Σιμεόνε, 79΄πεν. Βλάσιτς – 23΄ Τιράμ, 61΄ Μπίσεκ)

Μίλαν-Γιουβέντους 21:45

Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04

Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04

Η βαθμολογία (σε 34 αγώνες)

Ίντερ 79 –Champions League–

Νάπολι 69

Μίλαν 66 -33αγ.

Γιουβέντους 63 -33αγ.

Κόμο 61

Ρόμα 61

Αταλάντα 54 -33αγ.

Μπολόνια 48

Λάτσιο 47 -33αγ.

Σασουόλο 46

Ουντινέζε 43 -33αγ.

Πάρμα 42

Τορίνο 41

Τζένοα 39

Φιορεντίνα 37

Κάλιαρι 33 -33αγ.

Λέτσε 29

Κρεμονέζε 28

Βερόνα 19

Πίζα 18