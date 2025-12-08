Αθλητικά

Τορίνο – Μίλαν 2-3: Διπλό με φοβερή ανατροπή και ξανά στην κορυφή οι «ροσονέρι» στη Serie A

Ο Πούλισικ με δύο προσωπικά γκολ «υπέγραψε» την ανατροπή της Μίλαν από το 2-0 σε 2-3
Ο Πούλισικ πανηγυρίζει για τη Μίλαν
Ο Πούλισικ πανηγυρίζει για τη Μίλαν / REUTERS/Claudia Greco

Η Μίλαν έκανε συγκλονιστική ανατροπή μέσα στην έδρα της Τορίνο και πήρε μία σπουδαία νίκη με 3-2 στη 14η αγωνιστική της ιταλικής Serie A, επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παρότι δέχθηκε τον απόλυτο αιφνιδιασμό με δύο γκολ στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα από την Τορίνο, η Μίλαν αντέδρασε στη συνέχεια και κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή, για να πανηγυρίσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό “τρίποντο” στη Serie A.

Ο Βλάσιτς με πέναλτι στο 10′ και ο Ζαπάτα στο 17′ έδωσαν μεγάλο προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά οι “ροσονέρι” μείωσαν με τον Ραμπιό στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να φέρουν… τούμπα το ματς στο δεύτερο μέρος, με δύο γκολ του Πούλισικ στο 67ο και το 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Μίλαν “έπιασε” έτσι ξανά τη Νάπολι στους 31 βαθμούς στην κορυφή της Serie A, ενώ η Τορίνο έμεινε στη 16η θέση με 14 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
94
88
86
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Εργκίν Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη – Ο Ολυμπιακός είχε τρεις δικηγόρους να μου επιτίθενται στους περσινούς τελικούς»
Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό και τη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μίλησε ο προπονητής του «τριφυλλιού»
Ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Newsit logo
Newsit logo