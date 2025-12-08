Τορίνο – Μίλαν 2-3: Διπλό με φοβερή ανατροπή και ξανά στην κορυφή οι «ροσονέρι» στη Serie A

Η Μίλαν έκανε συγκλονιστική ανατροπή μέσα στην έδρα της Τορίνο και πήρε μία σπουδαία νίκη με 3-2 στη 14η αγωνιστική της ιταλικής Serie A, επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παρότι δέχθηκε τον απόλυτο αιφνιδιασμό με δύο γκολ στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα από την Τορίνο, η Μίλαν αντέδρασε στη συνέχεια και κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή, για να πανηγυρίσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό “τρίποντο” στη Serie A.

Ο Βλάσιτς με πέναλτι στο 10′ και ο Ζαπάτα στο 17′ έδωσαν μεγάλο προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά οι “ροσονέρι” μείωσαν με τον Ραμπιό στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να φέρουν… τούμπα το ματς στο δεύτερο μέρος, με δύο γκολ του Πούλισικ στο 67ο και το 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Μίλαν “έπιασε” έτσι ξανά τη Νάπολι στους 31 βαθμούς στην κορυφή της Serie A, ενώ η Τορίνο έμεινε στη 16η θέση με 14 βαθμούς.