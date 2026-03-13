Τούντορ για την κατάσταση στην Τότεναμ: «Οι παίκτες μπορούν είτε να κλάψουν είτε να παλέψουν»

Η Τότεναμ υπό τις οδηγίες του Ιγκόρ Τούντορ πάει από το κακό στο χειρότερο, καθώς μετράει τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες και ο Κροάτης πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε για την κατάσταση στο σύλλογο.

Ο Ιγκόρ Τούντορ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ για την Premier League ζήτησε από τους παίκτες του να αντιδράσουν με τον δικό του τρόπο. «Μπορείς να είσαι θύμα ή να αλλάξεις την κατάσταση», είπε ο Κροάτης.

Οι λονδρέζοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του υποβιβασμού μετά από το 1977 και σίγουρα ο Τούντορ δε θέλει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός για το σύλλογο να βαρύνει τις πλάτες του.

Παράλληλα, ρωτήθηκε και για τον Κίνσκι, τον τερματοφύλακα του αγώνα με την Ατλέτικο, που αντικατέστησε στο 15′, τονίζοντας ότι θα αγωνιστεί ξανά μέσα στη σεζόν.

Igor Tudor says he and his Tottenham players can 'cry or fight' on the back of their recent struggles. pic.twitter.com/LUeqtlToPF March 13, 2026

Οι δηλώσεις του Ιγκόρ Τούντορ

«Δεν είναι εύκολη κατάσταση, δεν είναι εύκολη στιγμή. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς να αλλάξουμε τα πράγματα. Όπως συμβαίνει και στη ζωή, μπορείς να επιλέξεις πώς θα δεις την κατάσταση. Μπορείς να κλάψεις ή να παλέψεις. Μπορείς να είσαι το θύμα ή μπορείς να αλλάξεις κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα που κοινοποίησα στους ποδοσφαιριστές μου

Το ποτήρι είναι είτε μισοάδειο είτε μισογεμάτο. Τίποτα δεν είναι γεμάτο εδώ, υπάρχουν πολλά άδεια πράγματα. Οι δύσκολες στιγμές δεν κρατούν πάντα. Πιστεύω ότι οι παίκτες που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση ως ευκαιρία και οι οποίοι βγαίνουν με θάρρος για να αλλάξουν τα πράγματα, θα γίνουν αργότερα καλύτεροι άνθρωποι και παίκτες».

Για τον Κίνσκι: «Θα παίξει σίγουρα. Επέστρεψε την επόμενη ημέρα και ήταν πολύ καλός και θετικός στην προπόνηση. Τίποτα άλλο. Αυτή ήταν πιθανότατα η πρώτη και τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στη ζωή μου και στη ζωή αρκετών ανθρώπων.

Σίγουρα θα κάνει και άλλα λάθη στην καριέρα του , αλλά νομίζω ότι έχει τη δύναμη και την ποιότητα για να κάνει μία πολύ καλή πορεία».