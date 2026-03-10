Η Τότεναμ δέχθηκε τρία γκολ στο 15λεπτο από την Ατλέτικο και ο Τούντορ έκανε αλλαγή τερματοφύλακα

Απίστευτα πράγματα στη Μαδρίτη με την Τότεναμ να έχει μια θλιβερή εμφάνιση και την Ατλέτικο να την κερδίζει με 4-0 μόλις στο 22′. Τα τρία πρώτα γκολ στο ματς για τους “16” του Champions League προήλθαν από απίθανα λάθη, κυρίως του 22χρονου Τσέχου τερματοφύλακα, Κίνσκι.

Ο Κίνσκι είναι ουσιαστικά ο δεύτερος γκολκίπερ της ομάδας, με τον βασικό Βικάριο να μένει στον πάγκο, λόγω του εκτεταμένου ροτέισον του Ιγκόρ Τούντορ, μιας και η ομάδα κινδυνεύει με υποβιβασμό στην Premier League.

Το βαρύ 3-0 στο πρώτο 15λεπτο του ματς ανάγκασε τον Κροάτη τεχνικό να αντικαταστήσει άρον άρον τον Κίνσκι, με τον Βικάριο να δέχεται το τέταρτο γκολ των “ροχιμπλάνκος” στο πρώτο ημίχρονο.

Πρωτοφανές γεγονός σε ματς του Champions League!