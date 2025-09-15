Τουρκία – Γερμανία: Πως υποδέχθηκαν το ασημένιο μετάλλιο τα τουρκικά ΜΜΕ

Η Τουρκία πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στο Eurobasket, έφτασε αήττητη μέχρι τον τελικό, όπου έχασε στις λεπτομέρειες από τη Γερμανία και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Η Τουρκία έγραψε τη δική της ιστορία στο Eurobasket, κατάφερε να πάρει το δεύτερο μετάλλιο της στη διοργάνωση μετά το ασημένιο μετάλλιο το μακρινό 2001, παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.

Οι Τούρκοι έφτασαν μία ανάσα από την κορυφή της Ευρώπης, αλλά ο Ντένις Σρέντερ και η παρέα του είχαν διαφορετική άποψη στο φινάλε του τελικού, χαρίζοντας το χρυσό μετάλλιο στη Γερμανία.

Πως, όμως, υποδέχθηκαν τα τουρκικά Μέσα τη δεύτερη θέση στο Eurobasket;

Όλα τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια για την πορεία της Τουρκίας, με τη Ηurriyet και το Sporx να εκφράζουν την περηφάνεια τους για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

“12 γίγαντες έχασαν από τη Γερμανία στον τελικό παρά την τρομερή εμφάνισή τους”, αναφέρει η Ηurriyet.

“Η Τουρκία είναι υπερήφανη για εσάς”, προσθέτει το Sporx.