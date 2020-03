Μία ακατανόητη και χωρίς λογική απόφαση έλαβαν οι ιθύνοντες της Νάπολι, αφού ανακοίνωσαν επίσημα πως η ομάδα θα επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις την προσεχή Τετάρτη (25/3), παρά το γεγονός πως ο κορονοϊός συνεχίζει να πλήττει με σφοδρότητα την Ιταλία.

Αυτό που πάει να κάνει η Νάπολι δεν έχει προηγούμενο! Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα (20/3) πως από την προσεχή Τετάρτη (25/3) οι παίκτες θα επιστρέψουν κανονικά σε ρυθμούς προπονήσεων, παραβλέποντας έτσι την εντολή της ιταλικής ομοσπονδίας, να μην υπάρξει καμία αθλητική δραστηριότητα ως και τις 4 Απριλίου.

Είναι μία απόφαση που δεν έχει καμία λογική από τους “παρτενοπέι” τη στιγμή μάλιστα που ο κορονοϊός, όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά συνεχίζει να πλήττει όλη την Ευρώπη και ιδίως την Ιταλία όπου έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 4.000 ανθρώπους.

#Napoli have officially announced that the team is returning to training next Wednesday, despite the appeals of the AIC to wait until April.#Napoli #SerieA #COVID19https://t.co/r5tJ3GfvlT pic.twitter.com/ZfDJWurch8