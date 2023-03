Την αναβολή όλων των εγχώριων αθλητικών διοργανώσεων, κατά τη διάρκεια του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Αναμονή από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τα ματς στη Euroleague.

«Απέραντη η θλίψη για την ανείπωτη τραγωδία στην κοιλάδα των Τεμπών. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι αυτονόητο ότι αναβάλλονται όλες οι εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις κατά τη διάρκεια του τριήμερου εθνικού μας πένθους», αναφέρει ο κ. Αυγενάκης, σε ανάρτησή του στο twitter.

Η ΕΟΚ εξέφρασε την οδύνη της για την τραγωδία με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη και ενημέρωσε πως -συμμετέχοντας στο τριήμερο εθνικό πένθος- δεν θα διεξαχθούν αγώνες το τριήμερο 1-3 Μαρτίου στα ελληνικά πρωταθλήματα. Ανάμεσα στα άλλα αναβάλλεται και ο εξ αναβολής αγώνας Τρίτων – Κόροιβος, που είχε οριστεί σήμερα στις 17:00.

Σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τις εντός έδρας αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις.

Σήμερα (1/3) είναι προγραμματισμένοι αγώνες υδατοσφαίρισης (Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός για το Champions League και Πανιώνιος-Βάσας για το Euro Cup), ενώ αύριο (2/3) πρόκειται να γίνει ο δεύτερος προημιτελικός του Challenge Cup γυναικών στο βόλεϊ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ταργκοβίστε, καθώς και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές για τη Euroleague. Την Παρασκευή (3/3) υπάρχει και η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο για τη διοργάνωση.

«Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που ακούσαμε για τη σύγκρουση των τρένων στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να στείλουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όλων των θυμάτων» έγραψε σε ανάρτησή της η Euroleague, τη στιγμή που αναμένεται ενημέρωση για τις αναμετρήσεις των “αιωνίων”.

We are very sad to hear about the train crash in Greece



We would like to offer our sincere condolences to all victims and their families