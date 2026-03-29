Tραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του γηπέδου και πέθανε

Ο άτυχος άνδρας ήταν μεθυσμένος
Το στάδιο Αζτέκα
Η φιλική αναμέτρηση του Μεξικό με την Πορτογαλία το βράδυ του Σαββάτου (28/3/2026) στιγματίστηκε από τον θάνατο ενός οπαδού.

Το ιστορικό στάδιο Αζτέκα άνοιξε και πάλι τις πύλες του μετά την ανακαίνισή του ενόψει του Μουντιάλ και φιλοξένησε το φιλικό Μεξικό – Πορτογαλία.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, συνέβη ένα τραγικό γεγονός, καθώς ένας οπαδός πέθανε, καθώς στην προσπάθειά του να πηδήξει από το δεύτερο διάζωμα του σταδίου στο πρώτο, έπεσε στο ισόγειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκλιπών ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Να σημειωθεί ότι ενόψει της αναμέτρησης είχαν ληφθεί ξεχωριστά μέτρα από τις αρχές του Μεξικού όπως η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανοιχτά δοχεία καθώς και η κατανάλωσή αλκοολούχων ποτών σε δημόσιους χώρους κοντά στο στάδιο.

