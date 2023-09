H Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε τη νίκη με 1-0 στην έδρα της Μπέρνλι και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Premier League, αλλά ο Μάρκους Ράσφορντ στάθηκε άτυχος λίγο μετά.

Φεύγοντας από το προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αργά το βράδυ του Σαββάτου (23/09), ο Ράσφορντ φαίνεται ότι ενεπλάκη σε τροχαίο με τη Rolls Royce του, η οποία και έφερε σοβαρές ζημιές.

Στο τροχαίο συμμετείχε και δεύτερο αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς κανένας από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε, με τον επιθετικό των “κόκκινων διαβόλων” να επιστρέφει στη συνέχεια σπίτι του, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Scene of the Rashford’s car accident last night pic.twitter.com/V2AAfi1oYf