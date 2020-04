Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε για το πότε και πως θα επανεκκινήσει η αθλητική σεζόν στις ΗΠΑ έδωσε τη δική του… εκτίμηση.

Στις ΗΠΑ μπορεί να επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα, σχετικά με τον κορονοϊό, αφού τα θύματα και τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται, αλλά ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει σκεφτεί ακόμα και το πως θα επανεκκινήσει η σεζόν σε όλα τα σπορ, όπως φαίνεται.

“Θα ξεκινήσουν χωρίς την παρουσία φιλάθλων και θα είναι μόνο για την τηλεόραση. Όπως τις παλιές, καλές, ημέρες. Και θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό ώσπου θα έρχεται ο κόσμος σταδιακά στα γήπεδα. Μπορεί στην αρχή να κάθονται ανά δύο θέσεις και στο τέλος θα έχουμε και πάλι γεμάτα γήπεδα», ανέφερε ο Τραμπ ο οποίος συνέχισε: “Όταν εξαφανιστεί ο κορονοϊός τα γήπεδα θα είναι γεμάτα. Και θα απολαμβάνουμε τα σπορ, όπως ακριβώς τα απολαμβάναμε και προ ιού. Οπότε όταν δεν θα υπάρχει πια ο ιός θα επανέλθουμε στην κανονικότητα” δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump said sports could return soon without fans “made for television” and then fans will return with social distancing “maybe separated by two seats and then ultimately we want to have packed arenas… we’re going to be back to enjoying sports the way they’re supposed to be.” pic.twitter.com/Hr7s8i3sjs