Οι οπαδοί της Λίβερπουλ βγήκαν εκτός ελέγχου στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας -μετά από 30 χρόνια- από την ομάδα τους, γεμίζοντας την πόλη με σκουπίδια, προχωρώντας σε βανδαλισμούς, ενώ δεν έλειψαν και οι τραυματισμοί.

Η αναμονή των 30 χρόνων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είχε πέσει… βαριά στους οπαδούς της Λίβερπουλ, αλλά φαίνεται πως κάποιοι εξ’ αυτών το “παράκαναν” την Πέμπτη (25/6) όταν η ομάδα τους “σφράγισε” την κατάκτηση του τίτλου.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ και η τοπική αστυνομία της πόλης, υπήρξαν ακρότητες που οδήγησαν ακόμα σε τραυματισμό ενός άνδρα από μαχαίρι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ενώ υπάρχουν video που δείχνουν την εκτόξευση φωτοβολίδων από οπαδούς των “κόκκινων” προς τα γραφεία της Έβερτον!Φυσικά εκτός όλων των άλλων η πόλη μετετράπηκε σε έναν απέραντο… σκουπιδότοπο, με video να απεικονίζουν την άθλια κατάσταση του κέντρου της πόλης μετά την ιστορική νύχτα.

Saddened to see scenes from Liverpool City Centre and waterfront last night; and the aftermath @lpoolcouncil are dealing with this morning. @LFC ‘celebrations’.

If you contributed to this – you should be embarrassed and ashamed. pic.twitter.com/ov95kpre6t