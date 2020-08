Πανζουρλισμός επικρατεί στα social media μετά την ανακοίνωση της μετεγγραφής του Κώστα Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ.

Εξώφυλλο στη σελίδα της Λίβερπουλ στο Facebook -που μετρά 37 εκατομμύρια ακολούθους- έγινε ο Κώστας Τσιμίκας, αμέσως μετά την ανακοίνωση της μετεγγραφής του, ενώ το Bleacher Report προχώρησε σε μία εντυπωσιακή και ευρηματική ανάρτηση με στυλ… κόμικ.

Σε αυτό εμφανίζονται οι Ρόμπερτσον και Αλεξάντερ- Άρνολντ, οι έτεροι μπακ των reds, να ανοίγουν τη πόρτα της Λίβερπουλ στον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Μάλιστα, η πόρτα αναφέρει ότι ο Τσιμίκας θα ενταχθεί στο κλαμπ των φουλ-μπακ των reds.

OFFICIAL: Liverpool complete the signing of 24-year-old full-back Konstantinos Tsimikas from Olympiacos.



Welcome to the club… pic.twitter.com/hNHE4ERyQb