Η Νάπολι είναι ξανά πρωταθλήτρια στη Serie A και οι οπαδοί της ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια και την εποχή του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η προσμονή ήταν μεγάλη, αλλά η Νάπολι του Σπαλέτι και του Όσιμεν κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της Serie A και να οδηγήσει ολόκληρη τη Νάπολη στους δρόμους για να πανηγυρίσει τον τίτλο.

Πάνω από 10.000 οπαδοί της βρέθηκαν στο Ούντινε και εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο, με τη λήξη του αγώνα με την Ουντινέζε, ενώ “τρέλα” επικράτησε και στο γήπεδο “Ντιέγκο Μαραντόνα”, το οποίο ήταν κατάμεστο από Ναπολιτάνους που είδαν μαζί το ματς και έστησαν το δικό του “πάρτι” για το πρωτάθλημα.

Το γλέντι θα συνεχιστεί φυσικά όλη τη νύχτα στη Νάπολη, η οποία έχει ήδη βαφτεί στα χρώματα της ομάδας, με τον κόσμο να έχει κατακλύσει την πόλη του ιταλικού Νότου, για να πανηγυρίσει την ιστορική επιτυχία των “παρτενοπέι”.

