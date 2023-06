Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται ότι είναι “τρελά” ερωτευμένος με την Πάουλα Μπαντόσα και δεν σταματάει να κάνει αναρτήσεις για εκείνη και μαζί της, στα social media.

Μετά το video έτσι, στο οποίο δηλώνει ότι είναι το μόνο που θέλει αυτή τη στιγμή, ήρθε και μία νέα ανάρτηση από τον Στέφανο Τσιτσιπά, που δείχνει τα συναισθήματά του για την Πάουλα Μπαντόσα.

Τόσο μεγαλειώδες! Η πιο αξέχαστη στιγμή της καριέρας μου στο τένις, χωρίς πλάκα. Ζει στο κεφάλι μου χωρίς ενοίκιο», έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, σε λεζάντα ενός video στο twitter, στο οποίο και αγκαλιάζει για πρώτη φορά την Ισπανίδα τενίστρια, στο πλαίσιο ενός μικτού αγώνα που έδωσε στο Indian Wells, με παρτενέρ του τη Μαρία Σάκκαρη.

So wholesome! Most memorable moment in my tennis career, no jokes. Lives in my head rent-free 😌 pic.twitter.com/fHIK50LMS6