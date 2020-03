Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στη “μισητή” Έβερτον και αγωνιζόμενος για χρόνια στην παραδοσιακή αντίπαλο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Γουέιν Ρούνεϊ βρίσκεται πάντα σε… κόντρα με τη Λίβερπουλ.

Ο Άγγλος επιθετικός πήρε έτσι μέρος στο… τρολάρισμα που γίνεται στους “κόκκινους” για το γεγονός ότι ο κορονοϊός έχει διακόψει την πορεία τους προς τον τίτλο μετά από 30 ολόκληρα χρόνια, αποκαλύπτοντας όσα του λένε στο δρόμο οι φίλοι της Έβερτον.

«Έχω φίλους που είναι οπαδοί της Έβερτον και μου λένε να κάνουμε κάτι για να διακοπεί η σεζόν και να μην το πάρουν. Ως Evertonian και παίκτης της Γιουνάιτεντ για 13 χρόνια κι εγώ δεν θα ήθελα να το δω αυτό… Αλλά όχι, πέρα από την πλάκα η Λίβερπουλ είναι φανταστική, έχουν κάνει τρομερή δουλειά και το αξίζουν. Έχει παρθεί η σωστή απόφαση με τη συνέχιση της σεζόν όποτε το επιτρέψει η κατάσταση. Φαντάζεστε να έχεις να πάρεις πρωτάθλημα 30 χρόνια κι όταν φτάνεις τόσο κοντά να στο παίρνουν μακριά με κάτι τέτοιο;»

Some people have been saying it about #LFC 🔴https://t.co/aWJK504Tds