Στην επανέναρξη της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι “καθάρισε” από νωρίς το ντέρμπι με την Άρσεναλ, αλλά στα τελευταία λεπτά του αγώνα το ματς διεκόπη για λίγο, εξαιτίας ενός τρομακτικού τραυματισμού.

Μία σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Έντερσον και τον συμπαίκτη του, Ερικ Γκαρθία, οδήγησε τον δεύτερο στο έδαφος και μάλιστα φαίνεται ότι τραυματίστηκε σοβαρά.

Το ιατρικό τιμ των “Πολιτών” έτρεξε στο σημείο, με τον παίκτη να μην μπορεί να σηκωθεί και να χρειάζεται ασθενοφόρο για να αποχωρήσει από το γήπεδο, χωρίς να γίνεται γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού.

Get well soon Eric Garcia 🙏 💙 pic.twitter.com/9xlDdpRFl4