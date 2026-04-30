Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ένταση στη φυσούνα μετά το νικητήριο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις στην Ισπανία

Ο Νόγκες της Βαλένθια φέρεται πως κυνήγησε τον Ναν μετά τη λήξη του αγώνα
Ο Γκραντ
Ο Γκραντ στο ματς με τη Βαλένθια/ (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην έδρα της Βαλένθια με απίθανο buzzer beater και μετά τη λήξη του αγώνα υπήρξε ένταση στη φυσούνα και στον πάγκο των Ισπανών.

Ο Αμερικανός μετά το τρομερό καλάθι που πέτυχε και έφερε τη νίκη στον Παναθηναϊκό έτρεξε προς τη φυσούνα πανηγυρίζοντας με τους συμπαίκτες του να τον ακολουθούν για να πανηγυρίσουν μαζί του.

Ο Νόγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην μετάδοση της Nova, φέρεται να κυνήγησε τον Ναν, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη ανάμεσα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και των Ισπανών. Ο Ναν πανηγύρισε έντονα τη νίκη όπως φαίνεται στο βίντεο, κάτι που εκνέυρισε τον παίκτης της ισπανικής ομάδας.

 
 
 
 
 
Μετά από λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν και τα μέλη των ομάδων πήγαν στα αποδυτήρια με ηρεμία και χωρίς ένταση.

Αθλητικά
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
132
123
72
55
