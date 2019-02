Τρομερός Τσιτσιπάς στη Μασσαλία! Προκρίθηκε στα ημιτελικά – videos

Έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ξανά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά της Μασσαλίας, όπου αν καταφέρει να πάρει το τρόπαιο, είναι πιθανό να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του, στο top10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε άνετα στα προημιτελικά του Ουκρανού, Σεργκέι Στακόφσκι με 2-0 σετ (6-4, 6-3) και θα παίξει το Σάββατο (23/02) στον ημιτελικό, με τον νικητή του αγώνα Γκοφέν-Σιμόν.

