Ο παλαίμαχος σούπερ σταρ του NBA και πλέον σχολιαστής του TNT, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, είναι γνωστό ότι σπάνια… μασάει τα λόγια του και δεν το έκανε ούτε όταν ρωτήθηκε για το εμβόλιο του κορονοϊού.

Ο “Chuck” μίλησε για το γεγονός σε συνέντευξή του στο δίκτυο του CNBC και ήταν ξεκάθαρος: «Ναι, εγώ είμαι εμβολιασμένος. Όλοι πρέπει να εμβολιάζονται. Τελεία και παύλα. Οι μόνοι άνθρωποι που δεν εμβολιάζονται είναι οι μ@λ@κ@ς» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

NBA legend Charles Barkley: ‘The only people who are not vaccinated are just a–holes’ https://t.co/SXoGpOtlCK