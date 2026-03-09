Τσέλιε – ΑΕΚ: Για «ελληνική εισβολή» οπαδών γράφουν οι Σλοβένοι, ανοίγει όλη η νότια κερκίδα για τους φίλους της Ένωσης

Ξεσηκωμός φαίνεται πως επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ, ενόψει του εκτός έδρας -πρώτου- αγώνα με την Τσέλιε, για τους “16” του Conference League.

Η ζήτηση για εισιτήρια από τους φίλους της ΑΕΚ στο ματς του Τσέλιε είναι τόσο μεγάλη, που οι Σλοβένοι αποφάσισαν να ανοίξουν ολόκληρη τη νότια κερκίδα για να τους φιλοξενήσουν, με τα τοπικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πραγματική “ελληνική εισβολή”!

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 5.000 εισιτήρια, με την ΑΕΚ να λαμβάνει περίπου 1.500 θέσεις στη νότια πλευρά του γηπέδου, η οποία θεωρείται η πιο ασφαλής για οργανωμένη παρουσία φιλάθλων.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι αρκετοί Έλληνες θα βρεθούν και σε άλλες θύρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οπαδών της Ένωσης ακόμη και στους 2.000.

Οι Σλοβένοι τονίζουν ότι το γήπεδο αναμένεται να έχει έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα, θυμίζοντας… ελληνική έδρα.