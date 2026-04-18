Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: «Απόδραση» από το Λονδίνο και στην 3η θέση οι «κόκκινοι διάβολοι» στην Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το διπλό στο ντέρμπι του Στάμφορντ Μπριτζ και με τη νίκη της με 1-0 στην έδρα της Τσέλσι “σφράγισε” ουσιαστικά την έξοδό της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κούνια στο 43ο λεπτό, μετά από μία υπέροχη επιθετική ανάπτυξη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που κατέληξε σε ένα εύκολο πλασέ του Βραζιλιάνου επιθετικού μέσου και έδωσε το προβάδισμα επί της Τσέλσι, το οποίο και παρέμεινε μέχρι το φινάλε του ματς.

Οι “μπλε” του Λονδίνου πάλεψαν μέχρι τέλους για την ισοφάριση και έχασαν ευκαιρίες για να πετύχουν ένα γκολ, έχοντας και τρία δοκάρια, αλλά οι “κόκκινοι διάβολοι” κράτησαν το μηδέν στην εστία τους και “αγκάλιασαν” το… εισιτήριο για την επιστροφή τους στο Champions League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφθασε τους 58 βαθμούς και βρέθηκε στο +10 από την Τσέλσι, η οποία και έμεινε στην 6η θέση της βαθμολογίας της Premier League, με τέσσερις βαθμούς λιγότερους, αλλά και ένα ματς περισσότερο από την 5η Λίβερπουλ.