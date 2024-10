Τσέλσι: Με απουσίες η αποστολή των Λονδρέζων για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Η Τσέλσι έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας, για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό που θα γίνει στο ΟΑΚΑ (24/10/24, 19:45) για την 2η αγωνιστική του Conference League, με τους Λονδρέζους να έχουν αρκετά «μεγάλα» ονόματα εκτός.

Η Τσέλσι προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/10/24) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μια ημέρα πριν από τον σπουδαίο αγώνα των Λονδρέζων απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστική στην League Phase του Conference League.

Οι «μπλε» μάλιστα γνωστοποίησαν και την αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση, με τον Έντσο Μαρέσκα να αφήνει αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές από την ομάδα του εκτός αποστολής.

Κάπως έτσι οι Μόισες Καϊσέδο, Νίκολας Τζάκσον, Λέβι Κόλγουιλ, Μαλό Γκουστό και Ρις Τζέιμς έμειναν στην Αγγλία και δεν ταξίδεψαν στη χώρα μας για το παιχνίδι.

Ρόμπερτ Σάντσεθ, Φίλιπ Γιόργκεσεν, Λούκας Μπέργκστρομ, Τοσίν Ανταραμπιόγιο, Μπενουά Μπαντιασίλ, Μαρκ Κουκουρέγια, Άξελ Ντισασί, Ρενάτο Βέιγκα, Έντσο Φερνάντες, Κίρναν Ντιούσμπερι – Χολ,Τσέζαρε Κασαντέι, ΚάρνεϊΤσουκουεμέκα, Σάμουελ Ρακ Σάκι, Νόνι Μαντουέκε, Μικάιλο Μούντρικ, Πέδρο Νέτο, Ζοάο Φέλιξ, Κρίστοφερ Ενκουνκού, Τζέιντον Σάντσο, Τίρικ Τζορτζ, Μαρκ Γκούιου, Σουμαΐρα Μέουκα

Your Blues touching down in Athens. 🇬🇷 pic.twitter.com/05ry60RaCt