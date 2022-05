Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς φέρεται να μη δέχεται το μοντέλο πώλησης της Τσέλσι, που ζητάει η βρετανική κυβέρνηση και η εξαγορά των “μπλε του Λονδίνου”, βρίσκεται στον… αέρα.

Ο Τοντ Μπόελι έχει πάρει το “πράσινο φως” των αρχών στο Νησί και της Premier League για την απόκτηση των μετοχών της ομάδας, αλλά το δάνειο σε εταιρεία του Ρώσου μεγιστάνα φαίνεται να “παγώνει” ξανά τη διαδικασία.

Ο Αμπράμοβιτς εμφανίζεται να έχει ακυρώσει τη δέσμευσή του το χρέος 1,9 δισεκατομμυρίου ευρώ, που δημιούργησε ο ίδιος στην Τσέλσι, ζητώντας να καλυφθεί με πληρωμή σε εταιρεία που εκτιμάται ότι ανήκει στους γιους του, με αποτέλεσμα να “μπλοκάρει” ξανά τη μεταβίβαση, αφού αυτό αντιτίθεται στις απαιτήσεις των Βρετανών.

Το χειρότερο για την ομάδα του Τούχελ είναι ότι τα περιθώρια έχουν αρχίσει να στενεύουν, καθώς ο σύλλογος έχει προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, αφού σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να αποκλειστεί από Premier League και UEFA, τη νέα σεζόν.

NEW: Govt says it is “alarmed” at Abramovich refusing to accept its proposed sale model for Chelsea. £1.6bn loan proving a big problem. https://t.co/aP3Y8ys4vu