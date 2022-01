Η Τσέλσι επικράτησε 2-0 της Τότεναμ εντός έδρας στον πρώτο ημιτελικό του Λιγκ Καπ και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του αγγλικού Λιγκ Καπ πήρε η Τσέλσι, που επιβλήθηκε με 2-0 της Τότεναμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στο πρώτο από τα δύο ντέρμπι του Λονδίνου, με τη ρεβάνς να έχει προγραμματιστεί σε μία εβδομάδα, στην έδρα των «Πετεινών».

Το σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κάι Χάβερτς να ανοίγει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό και τον Μπεν Ντέιβις να «εκτελεί» τον Ούγκο Λιορίς στο 34΄ και να διαμορφώνει με απίστευτο αυτογκόλ το τελικό 2-0, που δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στους «Μπλε» του Τόμας Τούχελ.

Davies own goal for Tottenham against Chelsea pic.twitter.com/3EquK8vXlc